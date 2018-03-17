دل بوترو يواصل انتصاراته ويعبر إلى المربع الذهبي ببطولة إنديان ويلز للتنس

حقق الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو الانتصار التاسع له على التوالي، وتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الاساتذة، بعدما تغلب على الألماني فيليب كولشرايبر 3 / 6 و6 / 3 و6 / 3 فجر اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية.

وتشهد البطولة استمرار العودة القوية لدل بوترو واستعادة مستوياته المعهودة ، بعد أعوام عانى خلالها من مشكلات المعصم والخضوع للجراحة.

وقال دل بوترو "كنت بانتظار الفرصة لحسم المباراة ، وقد نجحت في ذلك بعد المجموعة الأولى."

ويلتقي دل بوترو في المربع الذهبي ، الكندي ميلوس راونيتش الذي تأهل بالفوز على الأمريكي سام كويري المصنف 18 للبطولة 7 / 5 و2 / 6 و6 / 3 .

وقال دل بوترو "ستكون مباراة صعبة حقا غدا. ولكن بعدها سأريح جسدي لأيام كي أتعافى ، وأنا بحاجة إلى ذلك."

وتقدم راونيتش على كويري ، الذي خاض البطولة للموسم الثالث عشر على التوالي ، 3 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وكان راونيتش قد غاب عن إنديان ويلز في العام الماضي ، لكنه أبدى سعادة بعروضه خلال البطولة الحالية.

وتجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة بين النجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف الأول على العالم والأول للبطولة، والكرواتي بورنا تشوريتش.