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دل بوترو يواصل انتصاراته ويعبر إلى المربع الذهبي ببطولة إنديان ويلز للتنس

د ب أ
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 11:18 ص | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 11:18 ص

حقق الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو الانتصار التاسع له على التوالي، وتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الاساتذة، بعدما تغلب على الألماني فيليب كولشرايبر 3 / 6 و6 / 3 و6 / 3 فجر اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية.

وتشهد البطولة استمرار العودة القوية لدل بوترو واستعادة مستوياته المعهودة ، بعد أعوام عانى خلالها من مشكلات المعصم والخضوع للجراحة.

وقال دل بوترو "كنت بانتظار الفرصة لحسم المباراة ، وقد نجحت في ذلك بعد المجموعة الأولى."

ويلتقي دل بوترو في المربع الذهبي ، الكندي ميلوس راونيتش الذي تأهل بالفوز على الأمريكي سام كويري المصنف 18 للبطولة 7 / 5 و2 / 6 و6 / 3 .

وقال دل بوترو "ستكون مباراة صعبة حقا غدا. ولكن بعدها سأريح جسدي لأيام كي أتعافى ، وأنا بحاجة إلى ذلك."

وتقدم راونيتش على كويري ، الذي خاض البطولة للموسم الثالث عشر على التوالي ، 3 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وكان راونيتش قد غاب عن إنديان ويلز في العام الماضي ، لكنه أبدى سعادة بعروضه خلال البطولة الحالية.

وتجمع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة بين النجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف الأول على العالم والأول للبطولة، والكرواتي بورنا تشوريتش.


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