محمد صلاح قدوة جماهير ليفربول دينيا وكرويا

أصبح المصري محمد صلاح يتمتع بجماهيرية كبيرة في إنجلترا وخصوصًا من قبل جماهير ليفربول وأثر فيهم بشكل كبير جدا بسبب مستواه الفني والأخلاقي الذي يظهره في كل مباراة وخارج الملعب.

وبسبب صلاح نشرت صفحة ليفربول فاميلي صورة وعلقت عليها أن صلاح يعلم الجماهير كيفية الوصول إلى أن تصبح محترفًا ناجحًا حقيقيًا وفي نفس الوقت يعلمك كيف تكون إنسان متواضع جدًا في الحياة الشخصية.

وقام أحد المشجعين بالرد على هذه الصورة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه أمام واتفورد فكتب:"ما يفعله صلاح هذا الموسم مثير للغاية.. أنا أنضم رسميًا إلى الإسلام .. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله".

فقام أحد المشجعين بالتعليق على الرد فكتب :" يمكنك أن تنضم للإسلام بسبب لاعب ثم يمكنك أن تصدق الدين وتتبعه .. دعنا نقولك لك مرحبًا لدينا أخ جديد".

ورد مشجع أخر أنجليزي أنه انضم أيضًا للدين الإسلامي بعد ما قدمه الأسطورة المصرية صلاح.

وتفاعلت الجماهير العربية المحبة للفريق والمحبة للفرعون المصري، فنشر أحد المشجعين العرب صورة تجمع صلاح مع السنغالي ساديو ماني صورة مكتوبًا عليها " اللهم صل وسلم على سيدنا محمد" وكتب صاحب الصورة تعليقًا على الصورة " الله يثبتك".

وهنأ بعض من المشجعين العرب المنضم حديثًا للديانة الإسلامية فكتبوا "الله يشرح صدرك ويهديك للأسلام".