15 صورة من معرض «لية يا بنفسج» لحلمي التوني

افتتح الفنان التشكيلي حلمي التوني، أمس الجمعة، معرضه الفني الجديد تحت عنوان «ليه يا بنفسج»، بجاليري بيكاسو، في الزمالك، والذي يقام من 16 إلى 28 مارس الجاري.



وتعرض «الشروق» 15 لوحة فنية من معرضه الأحدث «ليه بابنفسج».



يشار إلى أن الفنان التشكيلي حلمي التوني، أبدع في تصميم أغلفة 57 عمل للأديب العالمي نجيب محفوظ، الصادره عن «دار الشروق».



واحتفى إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، بالمعرض الأحدث للفنان حلمي التوني، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلا: «إنني وكل من في أسرة الشروق نعتز بأستاذية حلمي التوني، وزمالته لنا لأكثر من 40 عاما، ونفتخر بصداقته ومحبته وروحه الخلاقة المرحة، وإسهامه الهائل طوال مسيرتنا».



حلمي التوني؛ فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم، يغلب على أعماله الطابع والذوق المصري الخالص، ويتميز بسهولة تعبيره، وهو ما جعله واحد من أشهر الفنانين الذين رسموا في الصحف والمجلات وأدب الطفل، ألف كتاب «ماذا يريد سالم».



وفاز«التوني» بعدة جوائز منها: جائزة «سوزان مبارك الأولى والتميز للرسم لكتب الأطفال» 3 مرات، وجائزة «اليونيسيف عن ملصقة للعام الدولي للطفل»، وجائزة «معرض بيروت الدولي للكتاب» لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 1977: 1979، جائزة معرض «بولونيا لكتاب الطفل» عام 2002، كما فاز بميدالية معرض «ليبرج الدولي لفن الكتاب» الذي يقام مرة كل 6 سنوات.