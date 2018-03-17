«شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني» تأمل في توفير أئمة متطوعين لوعظ الجنود المسلمين

أعرب مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني هانز-بيتر بارتلس، عن أمله في توفير أئمة متطوعين؛ للقيام بمهمة الوعظ الديني للجنود المسلمين في الجيش.

وقال بارتلس -في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «إنه ليس بالإمكان تعيين أئمة في الجيش بسبب ضآلة عدد المسلمين بين صفوفه، والذي يبلغ بحسب بياناته 1500 مسلم، بالإضافة إلى أنهم موزعون على أماكن متفرقة في ألمانيا، كما أنهم ينتمون إلى مذاهب إسلامية مختلفة».

وذكر «بارتلس»، أنه يمكن التواصل مع جهة متخصصة تتولى وضع قائمة بالأئمة الراغبين في التطوع والالتحاق ببرنامج في الجيش الألماني لتدريبهم على التواصل مع الجنود المسلمين، معربا عن عدم تفهمه لعدم توصل وزارة الدفاع الألمانية لقرار بهذا الشأن حتى عقب دراسته على مدار 6 أعوام.

وتعمل منظمات إسلامية منذ سنوات على توفير أئمة للقيام بمهمة الوعظ الديني للجنود المسلمين داخل الجيش الألماني. ويوفر الجيش الألماني كذلك قساوسة كاثوليك وبروتستانت للوعظ الديني للمسيحيين، خاصة خلال المهام التي يشاركون فيها.