مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة ملغومة بكابول

ذكر مسؤول أن مدنيين اثنين على الأقل قتلا، اليوم السبت، في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين على الأقل في الانفجار الذي وقع بمنطقة ديسبشاري شرقي كابول، طبقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي.

وكانت سيارة صغيرة معبأة بالمتفجرات قد حاولت استهداف شركة أمنية بريطانية في المنطقة، لكنها انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها المقصود، طبقا لما ذكره «رحيمي».

وكان وحيد الله مجروح، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قد قال في وقت سابق إنه تم نقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، غير أن حركة طالبان وتنظيم داعش يستخدمان أساليب السيارات المفخخة لاستهداف قوات الأمن والمصالح الأجنبية في البلاد.

وفي وقت سابق هذا الشهر ، قُتل طفل وأُصيب 22 آخرون عندما استهدف انتحاري سيارة تابعة للسفارة الأسترالية في كابول بشاحنة مليئة بمتفجرات.