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مدينة داروين الأسترالية تستعد لمواجهة الإعصار ماركوس

سيدني - د ب أ
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 3:06 ص | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 3:06 ص
استعد سكان داروين في أقصى شمال أستراليا في وقت مبكر من اليوم السبت لمواجهة الإعصار ماركوس الذي من المتوقع أن يضرب المدينة بكامل قوته في فترة ما بعد الظهر.

وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المدينة وتم افتتاح الملاجئ في جميع أنحاء المنطقة. وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الإعصار يمكن أن يزداد قوة ويتحول من الفئة الأولى إلى الثانية حيث من المتوقع أن تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم في الساعة.

كما تم تأجيل مباراة نهائية في كرة القدم كان من المفترض أن تستضيفها داروين اليوم السبت إلى يوم غد تجنبا للإعصار.

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