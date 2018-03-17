«طالبان» تتبنى المسؤولية عن انفجار سيارة ملغومة في كابول

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أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية المسؤولية عن انفجار سيارة ملغومة في العاصمة كابول اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إن الانفجار استهدف سيارة مدربين أجانب، وزعم أنه تم تدمير السيارة.

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، قد صرح أن مدنيين اثنين على الأقل قتلا، وأصيب 3 آخرين في الانفجار، الذي وقع بمنطقة ديسبشاري شرقي كابول.

وأضاف «رحيمي»، أن سيارة صغيرة معبأة بالمتفجرات، قد حاولت استهداف شركة أمنية بريطانية في المنطقة، لكنها انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل طفل وأصيب 22 آخرون عندما استهدف انتحاري سيارة تابعة للسفارة الأسترالية في كابول بشاحنة مليئة بمتفجرات.