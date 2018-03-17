«المرصد السوري»: ارتفاع قتلى القصف التركي في عفرين إلى 43 مدنيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى القصف التركي في مدينة عفرين السورية إلى 43 شخصا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز»، اليوم السبت، إن بين القتلى نازحين، بالإضافة إلى 16 مدنيا قتلوا جراء قصف تركي استهدف مستشفى في عفرين، واصفا ما حدث بالمستشفى بـ«المجزرة».

واتهم الأمم المتحدة بما وصفه بـ«النفاق» لتركيا، لافتا إلى أن أنقرة تستخدم ما يقرب من 3 ملايين لاجيء سوري على أراضيها للضغط على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتصعد تركيا من قصفها في عفرين السورية منذ الأسبوع الماضي، ولا سيما في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، في محاولة لاقتحام المدينة.

ومن ناحية أخرى، بث تنظيم «جيش الإسلام» أكبر الجماعات المسلحة بالغوطة الشرقية في سوريا تسجيلا مصورا لإسقاط مروحية للقوات النظامية بمنظومة صاروخية فوق الغوطة.

وأوضح التنظيم، حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية اليوم، أنه تم استهداف المروحية بعد قيامها بإلقاء براميل متفجرة وقنابل على الغوطة الليلة الماضية، ولم يذكر التنظيم معلومات عن مصير طاقم الطائرة أو مكان سقوطها.

وكان تنظيم «جيش الإسلام» المعارض في الغوطة الشرقية قد أعلن مساء أمس، إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري.