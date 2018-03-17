البدري : من الوارد مشاركة عبدالله السعيد فى مباريات الأهلي المقبلة

أكد حسام البدري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن قرار لجنة الكرة بعرض عبدالله السعيد للبيع إو الإعارة سيتم تنفيذه عقب نهاية الموسم مباشرة .

وقال البدري عقب تأهل فريقه إلي دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا على حساب مونانا الجابوني أنه تم ابلاغه بالقرار الخاص بعبدالله السعيد قبل السفر إلي الجابون، وانه سينفذ ذلك ، أما عن إمكانية مشاركته فى المباريات المقبلة للاهلي فأكد أنه أمر يخصه وحده كمدير فنى ، وسندرس كل الحسابات فى المباريات الفنية وإمكانية مشاركته فى تلك المباريات أم لا .

وأشار البدري أنه من الوارد مشاركة أى لاعب خلال المباريات المقبلة ، او لا خاصة بعد حسم التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا وحسم بطولة الدوري .

كانت لجنة الكرة بالأهلي قد قررت عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة بعد تمديد عقده فى إتحاد الكرة لموسمين ، وذلك بعد التأكد من توقيعه للزمالك نهاية الشهر الماضى .