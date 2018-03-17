قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه سيتم اليوم السبت، غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية نظرًا لأن أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع.



وأكد عمارة أن الغرفة تهيب بالشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا على استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج العمرة.. مشيرًا إلى استمرار العمل اليوم بالغرفة لإنهاء كل إجراءات التوثيق.



وأكدت غرفة شركات السياحة أن غدا الأحد هو الموعد النهائى لتقديم خطاب البنك لكل الشركات السياحية التى وثقت عقودها فعليا والتى يجرى إنهاء توثيق عقودها ولن يتم مراجعة أى ملفات لم تسوتف خطاب البنك اعتبارا من الاثنين المقبل.



كانت وزارة السياحة قد حددت مهلة لمدة أسبوع لجميع شركات السياحة العاملة فى مجال رحلات العمرة والمتعاقدة مع الوكلاء السعوديين يتم خلاله إرسال مستند رسمى من البنك الذى تتعامل معه الشركة إلى الوزارة يؤكد إصدار خطاب بنكى بقيمة 200 ألف ريال إلى الوكيل السعودى على أن يتضمن هذا المستند ما يفيد بأنه تم إرسال خطاب الضمان إلى المملكة.



حذرت الوزارة من أى تأخير فى هذا المستند سوف يعرض الشركة للمخالفة على أن تتقدم الشركات بهذه الأوراق إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية لغرفة عمليات الحج والعمرة خلف نادى السكة الحديد بمدبنة نصر.



وشهدت إجراءات سفر المعتمرين المصريين انفراجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بأخذ البصمة الحيوية التى تنفذها شركة تسهيل السعودية المسئولة عن هذه الإجراءات وذلك بعد زيادة عدد مكاتب الشركة ببعض المحافظات وفقا للتقسيم الجغرافى بما لا تزيد المسافة عن 100 كيلو متر للراغبين فى إنهاء إجراءات البصمة.



وطلب القطاع السياحى من ممثلى الشركة بالاستمرار فى زيادة عدد مكاتب الشركة بالمحافظات بحيث يوجد فى كل محافظة مكتب على الأقل مع مراعاة المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط أن يتوافر بها أكثر من مكتب.