مدير التسويق بالأهلي يعتذر عن منصبه ويشكر الجميع

تقدم نادر خليل مدير إدارة التسويق بالأهلي بأعتذار عن عدم الأستمرار في منصبه لأسباب خاصة وطارئة وقام خليل بأبلاغ قراره للدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الأدارة لشئون التسويق والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي لرفع الأمر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي .

ورفض مدير التسويق بالأهلي الذي تقدم بأعتذاره عن الحديث فيما يخص الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ رغم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من المسؤلين في النادي لاسيما وأن خليل حقق العديد من النجاحات الكبيرة منذ توليه المسؤلية بالأهلي قبل ثلاث سنوات ونصف قدم خلالها أفكارا غير تقليدية في مجال التسويق وساهم بخبرته في تطوير عقد الرعاية الحالي والذي حقق أكبر عائد مالي في تاريخ النادي . وحرص نادر خليل قبل مغادرة موقعه علي توجيه الشكر لمجلس الأدارة الحالي علي ثقته وتمني له التوفيق لخدمة النادي وأعضاؤه وجماهيره .كما خص بالشكر المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر وكافة الادارات التنفيذية التي تعاونت معه بكل الحب خلال فترة تواجده بالنادي.

وعن خطوته القادمة قال انه لم يتخذ قرار بعد رغم العروض التي تلقاها الفترة الماضية واخرها من احدي الهيئات التي تعمل في مجال تطوير التسويق الرياضي والادارة في مجال كرة القدم في مصر والعديد من الدول المجاورة. الجدير بالذكر أن نادر خليل حاصل علي ماجستير في الادارة والتسويق من جامعة فرانسيسكو الامريكية فضلا عن تجاربه الناجحة في العديد من المؤسسات الرياضية خارج مصر والتي كانت وراء توليه مهمة ادارة التسويق بالأهلي.