إدارة بلاط الزراعية تستعد لتوفير تقاوي المحاصيل الصيفية للمزارعين

أكد مدير الإدارة الزراعية بمركز بلاط في الوادي الجديد بخيت عبدالسلام، أنه تم الاستعداد لتلقي رغبات المزارعين، الخاصة بحجز التقاوي الصيفية لحصر احتياجات المزارعين من تقاوي الذرة الشامية والذرة الرفيعة وتوفيرها في الموعد المناسب للزراعة بالموسم الصيفي.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن شهر مارس الحالي يشهد فطام محصول القمح للأصناف التي تنضج مبكرًا، ومن المتوقع أن يكون متوسط إنتاجية محصول القمح هذا العام من 15 إلى 17 أردب للفدان حسب تقديرات المختصين من المنطقة الإحصائية.

وفي نفس السياق، شدد على عدم نقل فسائل النخيل بدون علم الإدارة الزراعية حتى لا يتم نقل الفسائل المصابة بسوسة النخيل من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاربة سوسة النخيل، وكذلك منع دخول الفسائل إلى مركز بلاط من أي أماكن سواء داخل المحافظة أو خارجها لضمان استمرار خلو مزارع نخيل بلاط من سوسة النخيل الحمراء.