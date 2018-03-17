قال طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، إن اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج بدأ في الكويت بشكل طيب، موضحًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع منقطع النظير، حسب تعبيره.

وأضاف «القوني»، خلال تصريحات لفضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن أعداد الناخبين تزايدات بمقر السفارة المصرية بالكويت على مدار اليوم، خاصة بعد الظهر والعصر مع انتهاء ساعات العمل.

وتابع أن مراكز الاقتراع تشهد تواجدًا كبيرًا جدًا في الساعات الأخيرة، متوقعًا أنه في نهاية اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج ستكون نسبة المشاركة أعلى بكثير من الأمس، على حد قوله.

وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.