اختتام أسبوع العلوم بجامعة كفر الشيخ

اختتم، اليوم السبت، أسبوع العلوم بجامعة كفرالشيخ برعاية الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، والذي نظمته كلية الصيدلة في الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، والذي يتزامن مع أسبوع العلوم بجمهورية مصر العربية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي.

وصرح رئيس الجامعة بأن خلال فعاليات هذا الأسبوع، جاء إلى الجامعة أكثر من 400 مواطن من مختلف فئات المجتمع لحضور فعاليات الأسبوع، بالإضافة إلى زيارة طلاب 5 مدارس من محافظتي كفرالشيخ والغربية.

وتناول الأسبوع: تبسيط العلوم في مختلف مجالات الحياة من أجل تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وزار طلاب المدارس مصنع الأدوية التعليمي بكلية الصيدلة، وكان هناك شرحا مبسطا لهم على كيفية صناعة مختلف الأشكال الصيدلية، وكذا قاموا بزيارة معامل تصميم الدواء بالحاسوب، وكان هناك شرحا مبسطا لهذه التقنية، وتفقدوا مختلف المعامل بالكلية، واختتموا الزيارة بلقاء أعضاء هيئة التدريس والدكتور رمضان الدوماني عميد الكلية، والمراجعين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث صادفت الزيارة أسبوع العلوم، كل تلك الفعاليات في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإحياء لنادي العلوم الذي ترأسه رئيس الجامعة من قبل، حيث كانت تلك الفعاليات تتم تحت مظلة نادي العلوم.