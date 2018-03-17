نجمات السينما وبلاك تيما فى انطلاق «الأقصر للسينما الإفريقية»

-مدحت العدل يشكر الرئيس على رعاية الدورة السابعة.. وجميل راتب يتسلم تكريمه على كرسى متحرك

بين أحضان معبد حتشبسوت بالبر الغربى بالأقصر، افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مساء أمس، والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بحضور عدد من نجوم السينما بمصر وإفريقيا.

الافتتاح بدأ بفقرة غنائية لفرقة «بلاك تيما»، وتكريم السيناريست مدحت العدل رئيس شرف هذه الدورة، والذى أكد فى كلمته «جميعنا نوجه شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته لهذا المحفل الافريقى، نظرا لتقديره وإدراكه لدور القوة الناعمة فى بناء مصر ومواجهة الارهاب».

وشهد حفل الافتتاح تأخيرا لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب نقل الضيوف من البر الشرقى للغربى عبر المراكب النيلية، وهو الأمر الذى حرصت وزيرة الثقافة على توضيحه فى بداية كلمتها، حيث أكدت إنها تعتذر للحضور عن التأخير، وتعتذر لنفسها أيضا لانتظارها ساعة ونصف الساعة برفقة محافظ الأقصر محمد بدر.

وأكدت عبدالدايم، فى كلمتها، أن السينما ستظل ذاكرة الأمة التى ترصد تاريخها وواقعها وأنه من خلال هذه المناسبة يظهر اتجاه الدولة الهادف إلى تنشيط وتعميق العلاقات مع دول القارة السمراء أبناء الأرض الواحدة، واهتمامها بصناعة السينما باعتبارها أحد مقومات تشكيل الوعى فى المجتمع.

وتوجه رئيس المهرجان سيد فؤاد، بالشكر لكل من ساهم فى تواجد الفيلم الإفريقى فى السينما المصرية والعكس، وشكر المخرج الإثيوبى هايلى جريما على تقديمه ورشة صناعة الفيلم الإفريقى على مدى 5 سنوات ويقوم عليها هذا العام المخرج المصرى خيرى بشارة.

من جانبه أكد السفير وائل نصر مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الافريقية دور القوى الناعمة والفنانين فى التلاحم الافريقى وإبراز دور الثقافة الإفريقية الكبير، مشبها مصر بـ«فيل الغابة» أى إنها كبيرة وزعيمة على مدى تاريخها.

وأعلنت جاسمين طه زكى وتسنيم رابح مذيعتا الحفل أسماء المكرمين من الراحلين وهم، اسم الناقد الكبير سمير فريد وتسلم تكريمه نجله الكاتب محمد سمير فريد وأرملته منى غويبة، ثم تكريم المخرج السينمائى والفنان التشكيلى حسين شريف واسم المخرج البوركينى الراحل ادريسا اودراجو وتسلم درع تكريمه رئيس مهرجان فيسباكو ارديامو سوما، واسم الفنان المصرى الكبير أحمد زكى وتسلمت درع تكريمه الفنانة هالة صدقى.

كما كرم المهرجان اسم المخرج الكبير يوسف شاهين بمناسبة بمرور عشر سنوات على رحيله، وأرسلت النجمة ماجدة الرومى كلمة مصورة لعدم تمكنها من حضور عرض فيلمها «عودة الابن الضال» مؤكدة أنها رأت بعينها احداث الفيلم تتكرر فى حرب الاستنزاف بلبنان مضيفة: «محمود المليجى ودعنا فى اخر الفيلم، كما ودع الشعب اللبنانى شهداءه فهم تحملوا ما لم يتحمله إنسان».

وعقب كلمتها تسلم المنتج جابى خورى تكريم المخرج السينمائى الكبير الراحل يوسف شاهين، ثم تم تكريم المخرج السنغالى موسى توريه الذى اهدى تكريمه لوالدته، ثم كرم المهرجان النجم الكبير جميل راتب الذى حضر على كرسى متحرك ونال تصفيقا وترحابا من نجمات حفل الافتتاح منى زكى وليلى علوى وإلهام شاهين وغادة عادل التى اختتم المهرجان فقراته بتكريمها.