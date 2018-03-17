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الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

دمشق - د ب أ
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 9:27 م | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 9:27 م

دخل الجيش السوري الحر، اليوم السبت، مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد حوالي شهرين من انطلاق معركة "غصن الزيتون" لإخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الجيش السوري الحر دخلت المنطقة الصناعية غرب مدينة عفرين والتي تبعد بنحو 200 م عن الحي الغربي في المدينة، بعد معارك مع مسلحي الوحدات الكردية".

وكان الجيش الحر استطاع اليوم التقاء قواته المهاجمة من شمال منطقة عفرين مع القوات التي تقاتل من جنوبه وبذلك تم قطع منطقة عفرين إلى قسمين.


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