انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة المصرية بألمانيا

أغلقت لجان الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية بمدن (برلين وهامبورج وفرانكفورت) الجمعة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت ألمانيا الاتحادية (العاشرة بتوقيت مصر).



وكانت سفارة برلين قد شهدت إقبالا فى اليوم الأول من الانتخابات على غير ما كان متوقعا، خاصة وأنه يعد يوم دوام عمل إلا أنه توافد العشرات على مقر السفارة المصرية ببرلين، كما تدفق عدد كبير نسبيا على قنصليتي فرانكفورت وهامبورج.



وفي اليوم الأول شهدت السفارة تصويت أحد مستشارى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهدت تغطية من الإعلام الألماني لوقائع الانتخابات، حيث زارت رئيسة تحرير الإذاعة الألمانية برجيت فنتسين، كما شهدت زيارة النائب البرلمانى ألكسندر كولتس الذي أشاد بممارسة الديمقراطية المصرية والعملية الانتخابية من داخل السفارة المصرية بألمانيا.



وصرح السفير بدر عبدالعاطي، بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وشفافية في الثلاث لجان دون أي معوقات.