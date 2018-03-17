أيمن عبد الوهاب: نجني ثمار إهتمام السيسي بالمعاقين فكريا

أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركته في الألعاب الإقليمية التاسعة التي تحتضنها العاصمة أبوظبى وتستمر حتى يوم 22 مارس ، بأن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للالعاب الاقليمية الثامنه التى اقيمت بالقاهرة عام 2014 ، وحرصه على الالتقاء بلاعبى الاولمبياد الخاص قد منح تلك حركتنا الانسانية ، قوة دفع حقيقية نجنى ثمارها اليوم من خلال ما نشاهده على أرض الواقع هنا فى أبوظبى والاهتمام الكبير بذلك النشاط وعلى اعلى المستويات ، جعلنا ندرك باننا بالفعل نسير فى الطريق الصحيح ، ومنذ أن اقمنا أول العاب اقليمية بالقاهرة عام 1999 ، لنكون المنطقة الوحيدة فى العالم التى تقيم العابا اقليمية ، وايضا تكريم اللاعبين الفائزين بعدد من الميداليات فى الالعاب العالمية الشتوية بالنمسا على هامش مؤتمر الشباب الذى اقيم بالاسماعيلية، وما يزيدنا فرحا هو الزيادة المطردة فى عدد الرياضات التى تشهدعا الالعاب وعدد المشاركين ففى عام 1999 كان عدد اللاعبين 210 وعدد الرياضات 3 رياضات ، اليوم نحن امام 1015 لاعب و16 رياضة ، وايضا نحن على اعتاب الالعاب العالمية ابوظبى 2019 والتى تشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 170 دولة يتنافسون فى 24 رياضة اولمبية .

وكان حفل الافتتاح الذى اقيم بمركز ابوظبى للمعارض قد شهد مشاركة عمر الشناوى فى مراسم حمل وايقاد شعلة الاولمبياد ، حيث شارك فى حملها 7 لاعبين يمثلون مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، واسيا ، واوروبا ، وامريكا الجنوبية ، اضافة الى الامارات .

وعن مشاركة مصر فى تلك الالعاب أشار عبد الوهاب بأنه رغم حرصة على متابعه جميع الدول المشاركة فى الالعاب من مختلف برامج المنطقة الا انه كان حريصا على الاطمئنان على البعثة المصرية والاتصال بعمرو الطحاوى رئيس البعثة للاطمئنان على اللاعبين ، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة فى تلك الالعاب 160 لاعبا ولاعبه يشاركون فى 16 رياضة اولمبية ، اضافة الى مشاركتهم فى المؤتمرات الثلاث التى تقام على هامش الالعاب ، محييا اسر اللاعبين الذين حرصوا على المشاركة فى مؤتمر العائلات ، او الاسر التى سافرت خلف ابنائها من أجل تشجعهم.

وكانت مدينه ابو ظبى قد شهدت وصول د. تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى ، والامير رعد بن زيد رئيس الاولمبياد الخاص الاردنى ، والشيخ دعيج ال خليفة مستشار الرئيس الاقليمى رئيس الاولمبياد الخاص البحرينه ، والشيخة شيخة رئيس شرف الاولمبياد الخاص الكويتى وعدد من وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وفى مقدمتهم الدكتورة غادة والى وزير التضامن والتى حرصـ ت للمرة الثانية على حضور حدث للاولمبياد الخاص وكان الحدث الأول حضورها الالعاب العالمية الشتوية التى اقيمت بالنمسا مارس 2017 .

وتنطلق اليوم المنافسات الرسمية فى 16 رياضة تشهدها الالعاب وفى 8 اماكن منتشره بأبوظبى ، بعد أن شهد أول أمس مباريات التقسيم ، والتى تم وضع اللاعبين فى مجموعات وفقا للسن والنوع والقدرة الرياضية .