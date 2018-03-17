أكاديمية البحث العلمي تنظم «مسرح العلوم» بمشاركة 300 طالب

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم السبت، «مسرح العلوم» في مسرح السلام بمشاركة ما يقرب من 300 طالب من طلبة المدارس الاعدادية من المدارس الحكومية والرسمية واللغات.

ويأتي ذلك تحت مظلة شهر العلوم المصري 2018، الذي يشهد العديد من الفاعليات خلال شهر مارس من كل عام والذي أطلقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويستهدف مسرح العلوم نشر الثقافة العلمية والوعي والتفكير العلمي، وإعداد جيل يهتم بالعلم والتكنولوجيا، وذلك من خلال برنامج وضع خصيصًا لذلك، ويأتي في إطار ما تسعى إليه الأكاديمية لتبسيط المناهج للأطفال والنشء من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، وذلك بإعداد بعض الموضوعات العلمية المبسطة لطلبة المدارس في صورة برامج مرئية لتفسير بعض العلوم النظرية والتطبيقية وإثارة انتباه الطلاب؛ لمتابعة المادة العلمية وللتغلب على إحدى مشاكل العصر المتمثلة في عزوف الطلبة عن دراسة المواد العلمية.

واشتمل البرنامج عرض مسرحية علمية بعنوان «عزيزتي الشجرة» بالمشاركة مع أحد المعاهد الأزهرية، وعرض فيلم علمي ثلاثي الأبعاد عن الديناصورات، وعقب ذلك ورشة عمل عن كيفية تصميم وتصنيع الابتكارات والتجارب العلمية والروبوت بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم، وتم في نهاية اليوم توزيع هدايا رمزية مقدمة من الأكاديمة ومؤسسات المجتمع المدني على الطلاب.

وأعلنت الأكاديمية عن تنظيم برنامج مسرح العلوم بصورة شهرية طوال العام ابتداء من شهر مارس، وذلك بحضور ومشاركة العديد من طلبة المدارس المختلفة الحكومية والتجريبية والخاصة من جميع الفئات العمرية؛ للارتقاء بمستوى الطلاب في المدارس والذين يمثلون علماء وباحثي مصر في المستقبل، وكذلك إيمانًا من الأكاديمية بأن لها دور هام في إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة.