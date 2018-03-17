هامبورج يواصل عروضه الباهتة ويخسر من هيرتا برلين في البوندسليجا

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واصل فريق هامبورج عروضه الباهتة وتلقى هزيمة جديد أمام ضيفه هيرتا برلين 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيردر بريمن على أوجسبورج 3 / 1 وآينتراخت فرانكفورت على ماينز 3 / صفر وتعادل هوفنهايم مع بوروسيا مونشنجلادباخ 3/3.

وعلى ملعب آيميتش آرينا، فرط هامبورج في فوز كان في متناوله وخسر أمام ضيفه هيرتا برلين 1 / 2.

وتقدم هامبورج بهدف سجله دوجلاس سانتوس في الدقيقة 25 وتعادل فالينتينو لازارو لهيرتا برلين في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سالومون كالو هدف الوز في الدقيقة 63.

وتوقف رصيد هامبورج عند 18 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف أوجسبورج.

وعلى ملعب إمبولي أرينا، فاز فيردر بريمن على أوجسبورج 3 / 1.

وسجل أهداف بريمن إسحاق بلفوضيل (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و40 وماكس كروز في الدقيقة 82، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأوجسبورج راني خضيرة في الدقيقة 63.

ورفع بريمن رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد أوجسبورج عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تعادل هوفنهايم مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / 3.

وسجل أهداف هوفنهايم بينيامين هوبنه في الدقيقة 13 وأندريج كراماريتش في الدقيقة 58 من ركلة جزاء وفلوريان جريليتش في الدقيقة 73 ، فيما سجل أهداف جلادباخ جوزيب دراميتش في الدقيقة 33 ولارس ستيندل في الدقيقة 72 وماثياس جينتير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، كما رفع جلادباخ رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب كومرزبنك أريال، فاز آينتراخت فرانكفورت على ماينز 3 / صفر.

وسجل أهداف فرانكفورت كيفن برينس بواتينج في الدقيقة السادسة، ولوكا جوفيتش في الدقيقة 23 وأنتي ريبيتش في الدقيقة 41.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد ماينز عند 25 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف فولفسبورج.