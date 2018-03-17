إيقاف أعمال البناء المخالفة في عقارين شرق الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية اليوم السبت، من خلال لجنة الإيقاف والتحفظ بالتوجه للعقار الكائن مصنع الهدى بعزبة ناصر، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشبية بالدور الأول علوي والتحفظ على الأخشاب.

كما توجهت أيضًا اللجنة للعقار الكائن بـ 15 شارع عمر المختار متفرع من شارع الهلال منطقة باكوس، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشبية بالدور الثاني، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع العقارات المخالفة أو أي عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة بالرخصة؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بهم.

وأكد «سلطان»، أنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا كبيرًا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنيين.