«الهيئة الهندسية» تستعرض الموقف التنفيذي للمنطقة الإدارية لقناة السويس

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح لما تم إنجازه في المنطقة الإدارية من اللواء حسن عفيفي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تفقده المبنى الإداري للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال «عفيفي»، خلال تفقد الرئيس السيسي المبنى الإداري للمنطقة الاقتصادية بالقناة، اليوم السبت، إن المنطقة الإدارية التي إنشائها لصالح المنطقة الصناعية بقناة السويس تقع على مساحة 57.7 ألف متر مربع، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 55%.

وأوضح أنها تتكون من 5 مبان، منها قاعة مؤتمرات، ومطاعم، وأكاديمية للتدريب، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مكاتب إدارية للشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لعرض منتجاتها، بالإضافة إلى إنشاء فندق 7 نجوم للمستثمرين.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، منها ميناء شرق، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، ويرافقه وزير الدفاع ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الجولة في إطار جولات الرئيس التفقدية لمواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري العمل بها.