قال ناصر كامل، سفير مصر في لندن، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهد إقبالًا كبيرًا من المصريين في بريطانيا للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه وفقًا للقانون هناك مقرًا واحدًا للسفارة المصرية يقع في العاصمة لندن.

وأضاف «كامل» في تصريحات لفضائية «ON live»، اليوم السبت، أنه رغم الظروف المناخية القاسية وانخفاض درجة الحرارة إلى تحت الصفر والثلوج التى تحيط بجميع أنحاء بريطانيا، إلا أن الأعداد في تزايد مستمر، متابعًا أن المصريين حرصوا على المشاركة في الانتخابات رغم ابتعاد المسافة بين أماكن إقامتهم والسفارة التي قد تصل إلى 600 و800 كيلو متر.

وأشاد بدرجة الوعي والرقي والشعور بالانتماء والوطنية لأبناء الجالية المصرية، التي حرصت على حشد المصريين في الخارج والمشاركة في الانتخابات وسط أجواء احتفالية ومشهد حضاري.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ 9 صباح السبت، وفقًا لتوقيت كل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.