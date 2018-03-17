«الوطنية للانتخابات»: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في كافة السفارات المصرية بالخارج تسير بشكل منتظم، وليس هناك أي شكاوى حتى الآن حول سير الاقتراع أو وجود أي تعطيل من قبل الأجهزة المتعاونة.

وأضاف «الشريف»، في مؤتمر صحفي لليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، أن الهيئة برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، تعمل بشكل دائم ومستمر، موضحًا أن فروق التوقيت بين الدول، تؤدي إلى إغلاق بعض اللجان مقراتها الانتخابية في حين بدء لجان أخرى عملية الاقتراع، لذلك تتم المتابعة العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة.

وأكد أن فريق الدعم الفني يتواصل بشكل مستمر عن طريق وزارة الخارجية، مع كل السفارات المصرية؛ لتقديم الدعم وقت الحاجة لذلك، مؤكدًا: «لم نتلق حتى الآن أي شكوى سواء تخص الدعم الفني أو عرقلة سير التصويت في المقار».

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح السبت، وفقًا لتوقيت كل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.