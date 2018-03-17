-أيمن حامد: إبرام عدد من العقود التصديرية الجديدة للسوق الليبية

توقع ايمن حامد مدير التسويق والتطوير بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة حجم مبيعات شركته بشكل كبير خلال العام الجارى، بدعم من تحسن السوق وزيادة القوة الشرائية اضافة إلى استقرار الاسعار، ورغبة الشركة فى زيادة حجم صادراتها إلى عدد من الاسواق المختلفة.

كانت الشركة قد أعلنت الاسبوع الماضى بأنها تتوقع وصول حجم المبيعات بنهاية العام الجارى إلى 2,5 مليار جنيه، وارتفاع صافى الأرباح بمعدل 50% إلى 243 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بربح قدره 161 مليون جنيه فى 2016، وذلك نتيجة ارتفاع الايرادات التى جاءت بناء على ارتفاع الاسعار بنسبة 57%.

وتوقع حامد أن تسجل المنتجات الجديدة التى طرحتها الشركة لاسيما قطاع العصائر والالبان حوالى 6% من إجمالى الإيرادات خلال العام الجارى 2018، خاصة مع بداية إنتاج شركة عبور فارم للاستثمار الزراعى التى ستدعم الكميات المنتجة من الالبان.

وكشف حامد عن ارتفاع إجمالى عدد المركبات بنهاية 2017 إلى 345 مركبة، فضلا عن انضمام 5 مراكز للبيع خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 23 مركز بنهاية ديسمبر 2017، لرفع الكميات المباعة.

وبالنسبة لخطط الشركة التصديرية قال حامد ان التصدير بات أحد اهم الاهداف الرئيسية للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الشركة لفتح عدد من الاسواق الجديدة لزيادة حجم مبيعاتها والاستفادة من الفرصة والمزايا النسبية التى باتت تتميز بها المنتجات المصرية لاسيما بعد تعويم الجنيه.

وتستعد الشركة لإبرام عدد من العقود التصديرية الجديدة للسوق الليبية، كما تخطط الشركة لعقد المزيد من العقود لمختلف دول المنطقة.

كانت مبيعات الشركة ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017 إلى 1.46 مليار

جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.05 مليار جنيه على أساس سنوى، فى حين سجلت أرباح الشركة المستقلة خلال 2017، ارتفاعا فى الأرباح بنسبة 50.17% لتبلغ 243.26 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 161.99 مليون جنيه فى 2016.

وزادت الإيرادات السنوية إلى 2.06 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 1.45 مليار جنيه فى 2016.

وكشفت القوائم المالية ل شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، غير المجمعة عن الفترة من 01/01/2017 إلى 31/12/2017، عن تحقيق الشركة صافى ربح قدره 243,257,036 جنيه مصرى.

وأظهرت أرقام المقارنة غير المجمعة عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016، تحقيق الشركة لصافى أرباح بلغت 161,987,973 جنيه مصرى.