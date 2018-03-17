بدء تصويت المصريين بنيوزيلاندا وأستراليا في اليوم الثاني للانتخابات

فتحت سفارتا مصر بنيوزيلاندا وأستراليا، اليوم السبت، أبوابها أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.



وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة التاسعة مساء.



ويتواصل تصويت المصريين بالخارج، اليوم السبت وغدا الأحد، في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بـ139 مقرًا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.