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وزير العدل الأمريكي يقيل أندرو ماكابي النائب السابق لمدير «إف بي آي»

أندرو ماكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
أندرو ماكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 4:54 ص | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 4:54 ص
أقال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز أندرو ماكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي ( إف بي آي) قبل نحو 24 ساعة من موعد تقاعده، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر يوم الجمعة.

وفي بيان نقلته صحيفة «واشنطن بوست»، قال سيشينز إن مكابي "قام بكشف غير مصرح به لوسائل الإعلام وافتقر إلى الصدق- بما في ذلك تحت القسم - في مناسبات متعددة".

ويعني القرار أن مكابي الذي استقال في يناير لكنه ظل موظفا في مكتب التحقيقات الاتحادي، سيخسر على الأرجح جزءا كبيرا من استحقاقاته التقاعدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد مكابي بشكل متكرر علانية لصلاته المزعومة مع منافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

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