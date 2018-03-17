تغادر اليوم الأحد، جميع الوفود المشاركة في البطولة العربية للرماية التي استضافتها مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية يمثلون 12 دولة عربية هم: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، سوريا، الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة.

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للرماية، على توديع الوفود المغادرة مؤكداً أنه تلقى إشادة وشكر كبير من جميع الدول التي أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في البطولة وحسن الاستقبال من قبل الاتحاد المصري المنظم للبطولة

وأشار حسني إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين رماة العرب في البندقية والمسدس ضغط هواء، ووفرت احتكاكات جيدة بالرماة من مختلف المدارس العربية.

وأبدى حسني سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه رماة مصر، مشيرا إلى أن المنتخب المصري اكتسح الميداليات وظهر بأداء يطمئن الأجهزة الفنية على اللاعبين وخاصة الناشئين في الفترة المقبلة، ويبشر بنتائج جيدة في البطولات الدولية والدورات الأولمبية المقبلة.

يذكر أن المنتخب المصري حقق ١٧ ميدالية متنوعة منها ٩ ذهبيات و٤ فضية و٤ برونزيات، "١٠" ميداليات حققها المنتخب في منافسات الكبار و"٧" ميداليات متنوعة على صعيد منافسات الناشئين.

حيث حقق الذهب كل من محمد حمدي، عفاف الهدهد، هدير مخيمر، فريدة خالد،. آلاء محمد، حسين سامح فريق البندقية رجال، فريق المسدس سيدات، فريق البندقية سيدات، وحصد الميدالية الفضية كل من روان أحمد، سيف الدين أبو سنة، عبد الله عمر وفريق المسدس رجال، وفاز بالبرونزيات كل من مسكات علي، حافظ جمال، دينا حسني، عمر كمال.