استمرار فعاليات الأسبوع المائي بعنوان «النقطة بتفرق» في البحر الأحمر

تواصل شركة مياه البحر الأحمر، فعاليات الأسبوع المائي «النقطة بتفرق»، لليوم التاني؛ حيث تم تنفيذ ندوات بالمساجد عقب صلاة العصر بمشاركة وعظ البحر الأحمر، ولجنة الفتوى.

كما تم تنفيذ ندوات للتوعية المائية لرواد الأندية والشواطئ العامة، وتناولت الندوات حث الأديان على ترشيد الاستهلاك وعدم إهدار المياه.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه قد تم الاتفاق مع مدير إدارة أوقاف الغردقة على تنفيذ ندوات وخطب للتوعية عقب صلاة المغرب بجميع مساجد مدينة الغردقة، غدا الأحد.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مدير أوقاف البحر الأحمر، على توحيد خطبة الجمعة بجميع مساجد البحر الأحمر، لافتا إلى أن الأسبوع المائي يأتي ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بقيادة الأزهر الشريف، ومشاركة الكنيسة المصرية، ووزارات الري، والصحة، والأوقاف والثقافة، والبيئة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجميع شركاتها التابعة.