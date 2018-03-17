قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية وتتفقده لها باستمرار دليل على أن ما هو قادم أكثر مما تتحق، وذلك على خلفية متابعة «السيسي»، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن المشروعات التي تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ببورسعيد لها علاقة بمحور قناة السويس، موضحًا أن المحافظة تقع على مثلث تنموي ضخم يوجد في امتداده القناة وعلى غربه النيل، وتستكمل المثلث بوقوعها بين القاهرة والعين السخنة.

وأوضح أن المشروعات القومية تكون دافعًا للمزيد من الإنجازات الأخرى، معقبًا: «تلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب في سن العمل وفي قمة المرحلة المنتجة من حياتهم، فما يقرب من 5 ملايين شاب يعملون في المشروعات الجديدة في مصر».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، منها ميناء شرق المحافظة، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري العمل بها.