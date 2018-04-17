النمسا تقترح استضافة المحادثات المقبلة بشأن تسوية الأزمة السورية

قالت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيسل، إن بلادها ترغب في استضافة المحادثات المقبلة بشأن تسوية الأزمة السورية، وأنها اقترحت بالفعل على مكتب الأمم المتحدة في العاصمة فيينا أن يكون منصة لانطلاق هذه المحادثات.

وأضافت «كنيسل»، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الثلاثاء، أن: «فيينا يمكن أن تصبح منصة للعملية التفاوضية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، نستطيع أن نفعل ذلك داخل مقر الأمم المتحدة بالبلاد أو في أي مكان آخر، وتحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفين دي مستورا».

واقترحت الوزيرة النمساوية استخدام ما يسمى بالدبلوماسية المكوكية، حيث يتم إرسال بعثات شرق أوسطية إلى موسكو وعواصم أخرى، من أجل المحادثات ولكنها أشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب «تفويضا خاصا».