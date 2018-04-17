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«إيني الإيطالية»: نستهدف زيادة إنتاج «ظهر» إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا في مايو

كتب - أحمد إسماعيل:
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:46 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:46 ص

قال فابيو كافانا رئيس شركة إيوك، التابعة لشركة إيني الإيطالية، إن الشركة تستهدف زيادة إنتاج حقل ظهر خلال مايو القادم إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، على أن يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بنهاية العام، ويصل خلال عام 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعب.

جاء ذلك في الموتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي انطلق اليوم بمحافظة الإسكندرية ويستمر حتى غدًا الأربعاء.

وبحسب سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي شركة «رويال داتش شل»، فإن شركة «شُل» قررت العودة للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في المياة العميقة المصرية.


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