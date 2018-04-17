الأهلي يواجه الاتحاد الليبي في بطولة إفريقيا لليد رجال

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، في السابعة مساء اليوم مع الاتحاد الليبي ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي ينظمها النادي الأهلي، وتستمر إلى 23 أبريل الجاري، وكان الفريقان قد حققا الفوز في الجولة الأولي لهما بالبطولة على حساب مينواه الكاميروني.

ويبحث رجال يد الأهلي تحت قيادة عاصم حماد المدير الفني، عن مواصلة الانتصارات في البطولة خلال لقاء اليوم، من خلال حرص الجهاز على متابعة مباراة الاتحاد الليبي مع مينواه الكاميروني التي انتهت بفوز الاتحاد؛ للتعرف على نقاط القوة والضعف بالفريق قبل المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم.