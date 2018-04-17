لاعب يد الأهلي: اللاعبون مصرون على التتويج باللقب الإفريقي

أكد مصطفى خليل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام حاليا داخل النادي الأهلي تُعد تحديا للاعبين وهناك حالة من الإصرار والرغبة الشديدة داخل صفوف الفريق علي التتويج باللقب.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليف الأهلي، وتستمر انتصارات الفريق إلى نهاية البطولة.

وشدد خليل على أن بطولة إفريقيا للكؤوس ستكون بوابة الأهلي للعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقي، وجميع اللاعبين تعاهدوا على أن تكون هذه البطولة بداية العودة، وتعويضا عن لقب السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي الاتحاد الليبي في السابعة مساء اليوم في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر إلى 23 أبريل الجاري.

بالصور.. وزير الرياضة يشيد بفرع الإسماعيلي الجديد بأرض النخيل

تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، الفرع الجديد للنادى الإسماعيلي بأرض النخيل برفقة المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى وعدد من القيادات الاتنفيذية بالمحافظة منهم المستشار محمد الصيرة سكرتير عام محافظة الإسماعيلية.

وبدا الوزير جولته بفرع النادى الإسماعيلي بتفقد المبنى الاجتماعى، ومجمع حمامات السباحة، والمنطقة المخصصة للأطفال، وصالة المنازلات، والملاعب، والمساحات الخضراء بالنادى.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الإنشاءات التى يتضمنها المشروع والتى تمت إنشائها وفقا للمواصفات العالمية، مشيرا إلى قيامه بزيارة أخرى لفرع النادى الإسماعيلي خلال الأسبوع القادم للوقوف على اللمسات النهائية بإنشاءاته تمهيدا لافتتاحه .

وأكد عبد العزيز أن مشروع فرع نادى الاسماعيلي بأرض النخيل يعد انجازاً رياضيا واجتماعيا وثقافيا، وإنه من المتوقع إقبال كبير من أسر الإسماعيلية للاشتراك بعضوية النادى الاسماعيلي للاستفادة من إمكانيات فرعه الجديد، مشيرا -فى هذا السياق- إنه سيتم التباحث مع مجلس إدارة نادى الإسماعيلي فيما يخص أمر العضوية للنادى بعد افتتاح الفرع الجديد للنادى.

يذكر أن المرحلة الأولى من إنشاء فرع النادى الإسماعيلي شملت ملعب نجيل صناعي وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك وملعبين كرة يد وملعبين تنس و مبني خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية تضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة أخريين للأطفال، وتشمل المرحلة الثالثة إنشاء مبني اجتماعى متكامل وموقع عام.