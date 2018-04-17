فرنسا: من المرجح محو آثار «الهجوم الكيماوي» في سوريا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أنه يتم إزالة آثار الهجوم بالبسلاح الكيماوي في سوريا.

وأضافت الوزارة أن سوريا وروسيا حتى الآن مازالا يمنعان المفتشين الدوليين من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية من زيارة موقع الهجوم الكيماوي الذي يتردد أنه وقع في 7 أبريل الجاري في مدينة دوما السورية.

وأوضحت الوزارة، أنه من المحتمل بصورة كبيرة أن الأدلة والعناصر الرئيسية تختفي من الموقع، الذي تسيطر عليه القوات الروسية والسورية بصورة كاملة.

وطالبت الوزارة سوريا بالسماح لمفتشي المنظمة «الوصول الكامل والفوري» لأي مواقع عليهم زيارتها، بالإضافة إلى لقاء أي شخص يرغبون في محاورته أو الاطلاع على أي وثائق يرغبون في التشاور بشأنها.