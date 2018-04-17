ضبط 454 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية على أسواق مدينة العلمين

قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 454 عبوة مواد غذائية مختلفة الأحجام والأنواع فاسدة في حملة تموينية على أسواق مدينة العلمين، بالساحل الشمالي.

وأوضح مدير تموين مطروح، في بيان له، الثلاثاء، أنه تم ضبط مخالفات بيع بأزيد للسجائر، وعدم نظافة أدوات العجن والغرف المستخدمة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض مستودعات الدقيق العاملة بمدينة مرسى مطروح، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات.

وتم التحفظ على المضبوطات من السلع المنتهية الصلاحية والسلع المدعمة التي تم تجميعها بغرض الإتجار بها في السوق السوداء، وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.