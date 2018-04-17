مدرب الأهلي يحسم مصير هذا الثلاثي

أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن الجنوب إفريقي «باكاماني» لاعب جيد، ولكنه مازال في حاجة لمزيد من الوقت من أجل استيعاب المكان الذي يتواجد به، وبالطبع أتمنى أن يتخطى هذه المرحلة بسرعة لأننا في حاجة إلى خدماته.

وأضاف البدري في حوار للموقع الرسمي: «أحمد حمودي لاعب جيد، وحصل على فرصته أكثر من مرة، ولكنه في فترات كثيرة لم يكن موفقًا، ومن ثمّ كانت هناك صعوبة في استمراره.. تم استبعاده في بعض المباريات من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين في مركزه، مثل ميدو جابر، الذي يشارك على فترات، خاصة وأنه يمتلك أفضل من ذلك لتقديمه للفريق».

وأوضح أن هشام محمد لم يكن محظوظًا من البداية، بسبب الإصابات المتعددة التي تعرض لها، التي كانت سببًا في تعطيله عن المشاركة المستمرة.

وذكر أن أكرم توفيق لاعب مميز، ولكن يتواجد بمركزه العديد من اللاعبين الذين نعتمد عليهم بشكل أساسي، سواء حسام عاشور، أو عمرو السولية، أو هشام محمد، ومن قبلهم عبد الله السعيد، الذي تم الاعتماد عليه في مباريات سابقة، مؤكدًا أن أكرم توفيق شارك في مباراتين، وسيشارك الفترة المقبلة على فترات، والأمور متوقفة عليه الآن من أجل استغلال الفرص التي سيحصل عليها.

وأشار البدري، إلى أنه مقتنع جدًا بقدرات أحمد حمدي، ولكن الإصابات أيضًا عطّلته، وحرمت الفريق من جهوده، وهناك مباريات كثيرة كان متواجدًا معنا على مقاعد البدلاء، ولكن ظروف المباريات لم تمنحنا فرصة الدفع به، وبالنسبة لي.. أنا مقتنع جدًا بأحمد حمدي، وأعتبره أحد العناصر التي يتم تجهيزها للمستقبل داخل النادي الأهلي، ولكن الأمر متوقف عليه بشأن الاجتهاد في الملعب.