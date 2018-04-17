الداخلية يعقد أمور طنطا في صراع الهبوط

حقق الداخلية فوزا مهما في صراع الهبوط علي حساب طنطا بثنائية دون رد، علي ملعب ستاد كلية الشرطة في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز

ونجح اللاعب أحمد مصطفي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 58 ، بعد عرضية أحرزها برأسة في شباك حارس مرمي طنطا، فيما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد شعبان زيكا في الدقيقة الـ 63 و في الدقيقة الـ82 تعرض لاعب طنطا محمد سعد للطرد.

وبهذا الفوز ضمن الداخلية البقاء في الدوري الممتاز، الموسم المقبل بعد ما رفع رصيدة من النقاط لـ36 نقطة في المركز الرابع عشر فيما تعقدت أمور طنطا بتجمد رصيده عند النقطة الـ26 في المركز السادس عشر.