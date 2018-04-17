«الشباب والرياضة» تنظم تدريبا لتأهيل القيادات الشابة بمطروح

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع جمعية «من أجل مصر»، تدريبًا لتأهيل القيادات الشبابية تحت شعار «شباب يبني مصر»، وذلك بقاعة مركز التعليم المدني بمدينة مرسى مطروح.

ومن المقرر تنظيم البرنامج على 3 مستويات، وهي: التدريب فيها على مهارات العمل الجماعي، والاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات حياتية، والمرحلة الثانية؛ ويتم التدريب فيها على مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والتسويق، والمرحلة الثالثة؛ يتم التدريب فيها على مهارات الموازنة العامة للدولة والأمن القومي الوطني والبرتوكولات والإدارة المحلية.

وينتهي التدريب في 24 من الشهر الجاري، والذي يشارك فيه 108 من طلاب جامعة الإسكندرية فرع مطروح.