منصور عامر: 3 مليارات جنيه استثمارات أكبر مشروع سياحي في بورسعيد

أعلن منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب، البدء في تنفيذ أكبر مشروع سياحي متكامل ببورسعيد.



وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نقطه تحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة ببورسعيد وسيكون نقطة جذب لكل المحافظات المحيطة بها.



وأضاف عامر أن استثمارات المشروع المبدئية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه وسوف يوفر 6 آلاف فرصة عمل مستدامة إضافة إلى 4 ملايين من العمالة اليومية للتشييد.



جاءت تلك التصريحات عقب توقيع شركة عامر جروب عقدا أمس مع محافظة بورسعيد لإنشاء أكبر مشروع سياحي ترفيهي متكامل يقام على مساحة 90 فدانا تقريبا غرب مدينة بورسعيد.



شهد توقيع العقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب وعدد من المسؤلين بمحافظة بورسعيد وشركة عامر جروب.



من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تتطلع بهذا المشروع إلى الارتقاء بالمستوى السياحي والخدمي ببورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليا وبحريا وغيرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متميزة، لتبدأ بورسعيد في رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، ويأتي ذلك في إطار تطوير شامل وتخطيط عمراني متكامل لمنطقه غرب بورسعيد.



كان منصور عامر قد أعلن عن رغبته في إقامة منطقة استثمارية ترفيهية «بورتو سعيد» على مساحة 76 فدان تضم عدد من الفنادق والمولات والشاليهات ومارينا اليخوت.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مؤخرا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور رئيس مجموعة عامر جروب، وجرى خلال اللقاء بحث مشروع تطوير شامل لمنطقة الكورنيش في بورسعيد، وعرض المحافظ الفرص الاستثمارية فى المحافظة وإمكانية جذب مستثمرين جدد.