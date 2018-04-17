قضايا التجارة وكوريا الشمالية تتصدر محادثات آبي وترامب في فلوريدا

يغادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، اليابان متوجها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لبحث قضايا التجارة وكوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويأتي الاجتماع قبل اللقاء المزمع عقده بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والذي من المتوقع أن يعقد في مايو أو أوائل يونيو.



ومن المرجح أن يطلب آبي من ترامب أن يطرح قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء كوريا الشمالية قبل عقود عندما يجتمع مع الزعيم كيم.



واختطفت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 17 مواطنا يابانيا في سبعينبات وثمانينيات القرن الماضي، وفقا للحكومة اليابانية.



في عام 2002، اعترفت بيونج يانج بأن المواطنين اليابانيين قد تم اختطافهم من قبل عملائها، وتمت إعادة خمسة من الـ17 إلى اليابان.



وخلال المحادثات التي تستمر يومين مع ترامب، يريد آبي أيضًا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها واشنطن الشهر الماضي، على واردات الصلب والألمونيوم.