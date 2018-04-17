مشغل لخدمة الهواتف الجوالة في تايلاند يعترف بتسرب بيانات للمستخدمين

أقرت شركة مشغلة لخدمة الهواتف الجوالة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، بتسرب بيانات الهوية الشخصية للآلاف من مستخدميها، وذلك في أول تسرب واسع للبيانات تشهده البلاد.

وقال باكبونج باتاناماس، نائب مدير شركة «ترو كورب» للهواتف المحمولة، إن نسخا من بطاقات الهوية وجوازات السفر لما يصل إلى 11400 من عملاء الشركة كانت متاحة على الإنترنت لأي شخص يريد تحميلها قبل أن يتم التعامل مع التسريب مطلع الأسبوع.

وأوضح باتاناماس، في مؤتمر صحفي في بانكوك، أن البيانات، التي تتألف من 46 ألف ملف ويصل حجمها إلى 32 جيجابايت، قد تسربت من شركة «آي ترومارت» التابعة لترو كورب.

وكان أمر التسريب قد شاع بعدما كشف الباحث الأمني النرويجي نيال مريجان على مدونته الشخصية الجمعة الماضية أنه تمكن من الوصول إلى البيانات.

وأصدرت «آي ترومارت» رسالة اعتذار إلى عملائها السبت الماضي، وقالت إن نظامها قد تعرض لقرصنة.

ووفقا لمريجان، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تسيء فيها «ترو كورب» التعامل مع بيانات العملاء.

وفي عام 2016، أصدرت «ترو كورب» بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) إلى سارق هوية دون التحقق منها، ما أدى إلى خسارة مالية كبيرة للشخص الذي جرى استغلال اسمه لتسجيل رقم الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن «ترو كورب» هي ثاني أكبر مشغل للهواتف الجوالة في تايلاند.