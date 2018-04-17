«التعليم العالي»: رصد 100 كيان وهمي للنصب باسم الكليات والمعاهد الخاصة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه تم رصد 100 كيان وهمي للكليات والمعاهد الخاصة، متابعًا أنه تم إبلاغ الجهات الرقابية والنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأوضح «عطا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أنه يتم إصدر بيانات إعلامية مستمرة للإعلان عن الكليات والمعاهد الخاصة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي، متابعًا: «الكيانات الوهمية بتنصب على الطلبة وبتستدرجهم عشان المصاريف أقل، بتقوم بتدريس دورات عادية، وبتصدر التصاريح لها كوحدات لبيع الكتب وتصوير المستندات وبتحول نشاطها بعد كده».



وتابع أن الوزارة تقوم بإبلاغ النيابة العامة فور التأكد من وجود كيانات وهمية تزعم الانتماء لها، معقبًا أنه يجب التأكد من وجود المعاهد والكليات الخاصة على موقع وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق أو دفع مصروفات لهذه الكيانات الوهمية.



وطالب المقبلين على الالتحاق بالجامعات والمعاهد الخاصة في العام الدراسي المقبل بالتعامل مع مكاتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الخاصة التابعة للوزارة، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الكيانات الوهمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها.