مصادر عسكرية سورية تنفي تعرض قاعدة الشعيرات لقصف صاروخي

نفت مصادر عسكرية سورية، أنباء عن هجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تردد أنه استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص.



وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية، لكن تبين أن ذلك ناجم عن "إنذار كاذب".



وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أفادت بأن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ المزعومة. وتم في وقت لاحق سحب تقارير مماثلة بثها التلفزيون الحكومي من نشرات الأخبار.



وكانت تلك القاعدة الجوية قد تعرضت لضربة صاروخية من جانب الولايات المتحدة العام الماضي ردا على هجوم مزعوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات منسقة على أهداف للحكومة السورية يوم السبت الماضي، في أعقاب هجوم كيماوي مزعوم على مدينة دوما على مشارف دمشق في السابع من أبريل الجاري.