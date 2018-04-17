«الجبير»: عرضنا على إدارة أوباما إرسال قوات إلى سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، صحة التقارير الأمريكية التي تحدثت مؤخرًا حول طلب الولايات المتحدة من دول عربية عدة استبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية، قائلًا إنها ليست فكرة جديدة.

وأوضح «الجبير»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، مساء الثلاثاء، أن السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة منذ بدية الأزمة السورية بشأن إرسال قوات إلى سوريا، مشيرًا إلى تقديم مقترح إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بأنه إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات فإن المملكة ستنظر مع دول أخرى، في إمكانية إرسال قوات كجزء منها.

ولفت إلى عرض المملكة خلال العام الأخير لإدارة «أوباما»، إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف إلى سوريا، مضيفًا أنه تم إجراء محادثات مع أمريكا، إلا أنها لم ترد ولم يُتخذ أي إجراء بشأن هذا الأمر.

وعن إمكانية المشاركة المالية للسعودية قال: «المملكة كانت تحافظ دائمًا على حصتها من تحمل الأعباء في الأزمات المختلفة».