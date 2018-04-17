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مؤمن زكريا يقود هجوم الأهلي أمام الجزيرة الإماراتي

أحمد عبدالله
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 4:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 4:11 م

أعلن فريق الأهلي السعودي عن تشكيلة فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ6 والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أسيا.

ويقود هجوم الفريق السعودي النجم مؤمن زكريا المحترف المصري فى صفوف الأهلي السعودي ويزامل النجم المصري فى تشكيلة الفريق اليوم كل من:

حراسة المرمي: ياسر المسيليم

الدفاع: سعيد المولد، عقيل بلغيث، معتز هوساوي، تيسير الجاسم.

الوسط: مارك ميليجان، تيسير الجاسم، وليد باخشوين، صالح العمرى.

الهجوم: حمدان الشمرانى، سلمان المؤشر، مؤمن زكريا.

ويتصدر الفريق السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق  الجزيرة خلفه فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط.


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