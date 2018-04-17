محافظ مطروح: «السيسي» يفتتح 4 مشروعات جديدة بالمحافظة خلال أعياد سيناء

تفقد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، يرافقه اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، محطة الرميلة 3 تمهيدا لافتتاح خلال احتفالات أعياد سيناء في 25 إبريل الجاري.

قال محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح 4 مشروعات جديدة بمجالات مياه الشرب والصرف والكهرباء بمدن مرسى مطروح، والحمام، والضبعة، خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء فى 25 إبريل الجاري.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، اللواء سيد العشري، التجهيزات النهائية لافتتاح محطة الرميلة 3، والتي تعد من أفضل أنواع المحطات، لاستخدامها أفضل التقنيات الحديثة بمجال تحلية مياه البحر.

وأكد المحافظ، أن محطة الرميلة 3 تم إنشاؤها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بطاقة إنتاجية 12 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إجمالى المياه التى تنتجها محطات الرميلة الثلاثة، إلى 60 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة لعدد من محطات تحلية مياه الشرب الأخرى.

وأضاف أن الرئيس السيسي، سيفتتح 4 مشروعات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالات تحرير سيناء، بافتتاح محطة تحلية الرميلة 3، وافتتاح محطة الصرف الصحى بمدينة الحمام بطاقة إنتاجية 15 الف مكعب يوميًا، ومحطة الصرف الصحى بمدينة الضبعة بطاقة إنتاجية 14 ألف مكعب يوم، ومحطة محولات الكهرباء شرق مرسى مطروح.