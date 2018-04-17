«البترول»: لم نحدد موعد ونسب خفض الدعم حتى الآن

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحكومة تستهدف الوصول تدريجيًا بأسعار المواد البترولية إلى سعر التكلفة، وذلك عبر رفع الدعم تدريجيًا، وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الأسعار الحالية منذ يونيو 2017، تغطي 70% من التكلفة، مشيرًا إلى إعلان الحكومة قبل 3 سنوات عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة والمواد البترولية للوصول إلى سعر التكلفة.

وأوضح أن سعر التكلفة غير ثابت ويتحدد من خلال سعر الدولار وأسعار خام برينت والفارق بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد حتى الآن أي تاريخ لرفع الدعم، أو الزيادة المقرر إعلانها.

وذكر أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، تدفع الحكومة إلى الاستيراد، إلا أنها تخطط لوقف استيراد الغاز المسال نهائيًا مع نهاية عام 2018 الجاري، بالتزامن مع دخول الحقول الجديد للإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.