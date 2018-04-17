رئيس الوزراء الهندي يقوم بأول زيارة له إلى السويد

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن التجارة والتنمية المستدامة، مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، خلال زيارته الأولى إلى الدولة الاسكندنافية.

ومن المتوقع أن يبحث مودي ولوفين أيضا الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والرقمنة والصحة، إلى جانب المشاركة في مناقشة مائدة مستديرة مع ممثلين عن قطاع الأعمال.

ويُفتتح برنامج مودي بعقد اجتماع في القصر الملكي مع الملك كارل جوستاف السادس عشر، بعد وصوله إلى البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

ومن المقرر أن يجري مودي محادثات ثنائية مع رؤساء وزراء الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج، وذلك قبل المشاركة في قمة بين الهند ودول الشمال.

وتشمل الموضوعات المقررة في القمة بين الهند ودول الشمال، كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلادهم، والتي تشمل الحلول البيئية وتحديث الموانئ والابتكار.

وقال مودي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الكفاءات في دول شمال أوروبا تنسجم بشكل جيد مع رؤيتنا من أجل تحويل الهند.

وبعد إلقاء خطاب أمام الجالية الهندية، من المقرر أن يتوجه مودي إلى بريطانيا مساء اليوم الثلاثاء؛ لحضور قمة لقادة الكومنولث.