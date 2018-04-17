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«فرنسا»: لن نتردد في ضرب سوريا مجددا حال استخدم «الكيماوي» مرة أخرى

وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان
وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان
باريس - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:45 ص

أكد وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن باريس وحلفاءها لن يترددوا في شن ضربة جديدة على سوريا حال تجاوز النظام السوري الخط الأحمر مجددا واستخدم الأسلحة الكيميائية.

وقال لودريان في مقابلة اليوم مع إذاعة «فرانس انفو» إنه إذا حدث وتجاوز بشار الأسد هذا الخط الأحمر فالرد سيكون مماثلا، في إشارة إلى الضربة العسكرية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر السبت الماضي، مشيرا مرة أخرى إلى أن بلاده لم تعلن الحرب ضد بشار الأسد أو على حلفائه، بل عملت على ألا يتم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا.

وذكر جون ايف لودريان بتعهد نظام الرئيس بشار الأسد في أغسطس 2013 بتدمير ترسانته الكيميائية بالكامل، مؤكدا أن فرنسا تفي بتعهداتها، ومعربا عن أمله في إعادة إطلاق المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن وصل لطريق مسدود.


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